Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
12 Mart Cuma:
19.00 Medipol Başakşehir- Beşiktaş: Cüneyt Çakır
13 Mart Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor- Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka
19.00 Hes Kablo Kayserispor- Galatasaray: Halis Özkahya
14 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Trabzonspor: Ali Palabıyık
16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe- Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
15 Mart Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa- İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika Spor