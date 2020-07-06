Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 31. haftada görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, Alanyaspor - Galatasaray müsabakasına Mete Kalkavan'ı, Trabzonspor - Antalyaspor maçına Halil Umut Meler'i, Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesine de Ali Şansalan'ı atadı.
Yarın oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe ve Başakşehir - Denizlispor karşılaşmalarının hakemleri ise geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti.
Süper Lig'in 31. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:
7 Temmuz Salı
18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
21.00 M.Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
8 Temmuz Çarşamba
18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
21.00 Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
9 Temmuz Perşembe
18.30 Ç. Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık
21.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek
21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali Şansalan
(İHA)