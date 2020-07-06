Süper Lig'de 31'inci hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 31'inci haftasında 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şöyle;

7 TEMMUZ SALI

21.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor : Abdulkadir Bitigen

8 TEMMUZ ÇARŞAMBA:

18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor : Halil Umut Meler

21.00 Aytemiz Alanyaspor- Galatasaray : Mete Kalkavan

9 TEMMUZ PERŞEMBE:

21.00 Beşiktaş- Kasımpaşa: Ali Şansalan