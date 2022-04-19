Süper Lig'de 33. hafta görünümü - Son Dakika
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Süper Lig'de 33. hafta görünümü

19.04.2022 10:13
Süper Lig'de 33. hafta görünümü

Süper Lig'de 33. hafta geride kalırken, heyecan da artmaya başladı.

Süper Lig'de 33. hafta geride kalırken, heyecan da artmaya başladı. Fenerbahçe ve Antalyaspor'un galibiyet serileri sürerken, küme düşme hattında yer alan takımlar da haftayı puan kayıplarıyla geçti.

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftada oynanan 10 maçta toplam 25 gol atıldı. 5 beraberliğin yaşandığı haftada, 4 ev sahibi ve 1 deplasman takımı sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ligde haftalardır liderliğini sürdüren Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak son 4 maçında puan kaybı yaşadı. 12 Mart'ta evinde Göztepe'yi yendikten sonra Rizespor'a deplasmanda 3-2 kaybeden bordo-mavililer sonrasında oynadığı Beşiktaş (1-1), Gaziantep FK (0-0) ve Karagümrük (1-1) maçlarında sahadan 1'er puanla ayrıldı.

FENERBAHÇE GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Trabzonspor son 4 haftada 9 puan kaybederken, Fenerbahçe ise çıkışa geçti. Sarı-lacivertliler Giresunspor'u mağlup ettiği 12 Şubat tarihinden bu yana yenilgi yüzü görmedi. Cumartesi akşamı sahasında Göztepe'yi 2-0'la geçen Fenerbahçe ligde bu sezon ilk kez üst üste 5. galibiyetini elde etti. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, 9 maçta 25 puan topladı. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Konyaspor, Gaziantep'i 4-1 yenerek puanını 61'e yükseltti ve ikincilik yarışını sürdürdü.

AVRUPA KUPALARINI HEDEFLEYEN TAKIMLAR KAYIP!

Altay deplasmanında son dakikalarda 2 puan kaybeden Başakşehir haftayı 54 puanda kapatırken, Adana Demirspor ise Kasımpaşa deplasmanında farklı (4-0) kaybetti. Alanyaspor, sahasında Antalyaspor'a 3-1 kaybederek önemli bir kayıp yaşadı. Beşiktaş ise küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak isteyen Giresunspor ile golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlılar haftayı 51 puanla geçti.

ANTALYASPOR'DAN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, Antalya derbisinde sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 50'ye yükseltti. Kırmızı-beyazlılar bu galibiyetle ligde üst üste 6. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı.

KASIMPAŞA'DA MULEKA ETKİSİ

Kasımpaşa'nın sahasında Adana Demirspor'u 4-0 yendiği maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Jackson Muleka, oynadığı 9 maçta 9. golüne imza attı. Mavi-beyazlılar bu galibiyetle 44 puana ulaştı.

SON 5 HAFTA, FARK 10 PUAN

İzmir ekiplerinden Göztepe'nin İstanbul'dan puansız dönmesi, Çaykur Rizespor'un Kayseri'de 1 puan alması umutları azalttı. Bir başka İzmir ekibi Altay ise sahasında Başakşehir ile oynadığı maçtan 1 puanla ayrılarak 30 puana ulaştı. Giresunspor, Beşiktaş'tan 1 puan alarak puanını 40'a yükseltti ve son 5 haftaya 10 puan farkla giriyor. Geçtiğimiz hafta derbiden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Ligden düşmeyi daha önce garantileyen Malatya ekibi bu mağlubiyetle üst üste 5. yenilgisini aldı. Göztepe ise 10 maçtır ligde mağlubiyet yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip 27 puanla 19. sırada yer alıyor.

KRALLIKTA YARIŞ KIZIŞTI!

Ligde 15 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Hatayspor'un forveti Ayoub El Kaabi, 4 haftadır golle tanışamazken, Kasımpaşa'nın forveti Umut Bozok attığı golle 15 gole ulaşan bir başka isim oldu. Kayserispor maçında attığı golle 14 gole ulaşan Joel Pohjanpalo zirve takibini sürdürürken, Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi'nin de 14 golü bulunuyor. 13 gollü iki isim; Andreas Cornelius ve Aleksandar Pesic de haftayı sessiz geçiren isimler oldu.

(İsmail Yasin Akçın - İHA)

Süper Lig'de 33. hafta görünümü
Süper Lig'de 33. hafta görünümü
Süper Lig'de 33. hafta görünümü
Süper Lig'de 33. hafta görünümü
Süper Lig'de 33. hafta görünümü
Süper Lig'de 33. hafta görünümü

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 33. hafta görünümü - Son Dakika
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