Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Göztepe- Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor- Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan
7 Nisan Çarşamba:
16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa
16.00 İttifak Holding Konyaspor- MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
19.00 Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
8 Nisan Perşembe:
16.00 Yukatel Denizlispor- Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
19.00 Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe: Halis Özkahya
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika Spor