Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
10 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 Çaykur Rizespor- Trabzonspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray- Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık
11 Nisan Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor- İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 MKE Ankaragücü- Gençlerbirliği: Serkan Tokat
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
12 Nisan Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Fenerbahçe- Gaziantep: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: Yasin Kol
Kaynak: AA
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