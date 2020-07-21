Süper Lig'de 34. hafta programı açıklandı

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. ve son hafta maçları 24, 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Haftanın programı şöyle:
24 Temmuz Cuma
21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray
25 Temmuz Cumartesi
21.00 Yukatel Denizlispor- MKE Ankaragücü
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK
21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
21.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor
21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor
21.00 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
26 Temmuz Pazar
17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir