Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta maçlarının programı açıklandı

Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, ligin son 3 haftasındaki müsabakaların aynı gün ve saatte yapılacağını, bu karşılaşmaların programının ise daha sonra açıklanacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, ligde 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta maçlarının programı ise şöyle:
35. hafta
16 Nisan Cuma:
16.00 İttifak Holding Konyaspor- Hes Kablo Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Çaykur Rizespor (Antalya)
19.00 Beşiktaş- MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
17 Nisan Cumartesi:
13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)
16.00 Yeni Malatyaspor- Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
19.00 Göztepe- Galatasaray (Gürsel Aksel)
18 Nisan Pazar:
16.00 Gaziantep- Kasımpaşa (Kalyon)
19.00 Medipol Başakşehir- Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
36. hafta
20 Nisan Salı:
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Antakya Atatürk)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)
21 Nisan Çarşamba:
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
22 Nisan Perşembe:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
37. hafta
23 Nisan Cuma:
19.00 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)
24 Nisan Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)
19.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
25 Nisan Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
38. hafta
27 Nisan Salı:
16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatük)
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
28 Nisan Çarşamba:
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)
29 Nisan Perşembe:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Yeni Malatyaspor (4 Eylül)
19.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep (Eryaman)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
39. hafta
1 Mayıs Cumartesi:
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)
2 Mayıs Pazar:
16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)
3 Mayıs Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni Malatya)
16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
19.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta maçlarının programı açıklandı - Son Dakika Spor