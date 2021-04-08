Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı

08.04.2021 11:11
Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı, System.String[]

2020-2021 Sezonu Süper Lig 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta müsabaka programları açıklandı.

2020-2021 Sezonu Süper Lig 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta müsabaka programları açıklandı.

Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. haftaların müsabaka programları açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in son 3 hafta müsabakaları aynı gün ve saatlerde oynanacağı belirtilirken, programın da daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

35. hafta

16 Nisan Cuma

16.00 Konyaspor - Kayserispor

16.00 Gençlerbirliği - Sivasspor

19.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

17 Nisan Cumartesi

13.30 Denizlispor - BB Erzurumspor

16.00 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor

16.00 Trabzonspor - Hatayspor

19.00 Göztepe - Galatasaray

18 Nisan Pazar 16.00 - Gaziantep - Kasımpaşa

19.00 Başakşehir - Fenerbahçe

Fatih Karagümrük haftayı bay geçmektedir.

36. hafta

20 Nisan Salı

16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

16.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor

16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe

19.00 Hatayspor - Antalyaspor

19.00 Sivasspor - Beşiktaş

21 Nisan Çarşamba

16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor

16.00 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray - Trabzonspor

22 Nisan Perşembe

16.00 Alanyaspor - Gaziantep FK

19.00 Kasımpaşa - Başakşehir

Fenerbahçe haftayı bay geçmektedir.

37. hafta

23 Nisan Cuma

19.00 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş - Kayserispor

24 nisan Cumartesi

13.30 Konyaspor - Hatayspor

16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

19.00 Denizlispor - Sivasspor

19.00 Antalyaspor - Galatasaray

25 Nisan Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü

16.00 Başakşehir - Alanyaspor

16.00 Gaziantep FK - BB Erzurumspor

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

Göztepe haftayı bay geçmektedir.

38. hafta

27 Nisan Salı

16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor

19.00 Hatayspor - Gençlerbirliği

19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

28 Nisan Çarşamba

16.00 Kayserispor - Denizlispor

16.00 Göztepe - Trabzonspor

19.00 Galatasaray - Konyaspor

29 Nisan Perşembe

16.00 BB Erzurumspor - Başakşehir

16.00 Sivasspor - Yeni Malatyaspor

19.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK

19.00 Alanyaspor - Fenerbahçe

Kasımpaşa haftayı bay geçmektedir.

39. hafta

1 Mayıs Cumartesi

16.00 Antalyaspor - Göztepe

19.00 Beşiktaş - Hatayspor

2 Mayıs Pazar

16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor

16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük

19.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

3 Mayıs Pazartesi

16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor

16.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor

16.00 Başakşehir - MKE Ankaragücü

19.00 Gaziantep - Sivasspor

19.00 Fenerbahçe - BB Erzurumspor

Trabzonspor haftayı bay geçmektedir. - İSTANBUL

Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı
Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı
Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı
Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı
Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Konyaspor, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı - Son Dakika Spor


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