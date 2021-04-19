Süper Lig'de 36. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılacak açıklamaya göre, ligde 36. hafta maçlarının programı şöyle:

Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı

Tedbir üstüne tedbir geliyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 318 ile en yüksek seviyeye çıktı