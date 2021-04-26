Süper Lig'de 38. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'in 38. haftası yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Son Dakika

Ertuğrul Sağlam, 'Şike' iddiaları hakkında üstü kapalı gönderme yaptı: Futbolda enteresan şeyler oluyor, Allah'ın hesap günü var

Thodex vurgununda gerçek rakamı hesapladılar: 2 milyar dolar değil, 150 milyon dolarmış

Sivil polislere "Abi gelin, oyun var" diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler

Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada

Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı

Korona ateşi artık hiç sönmüyor! Virüse yenilen ülkede 5 gündür dünya rekoru kırılıyor

3 haftalık tam kapanma mı geliyor? Tüm Türkiye'nin gözü bugün yapılacak Kabine toplantısında

"Soykırım" açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi