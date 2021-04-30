Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'in 39. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarın, 2 Mayıs Pazar ve 3 Mayıs Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. Buna göre TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Beşiktaş - Hatayspor mücadelesine Ali Palabıyık, Gençlerbirliği - Galatasaray maçına Halis Özkahya, Fenerbahçe - BB Erzurumspor müsabakasına da Mete Kalkavan'ı atadı.
Süper Lig'in 39. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:
1 Mayıs Cumartesi
20.30 Beşiktaş - Hatayspor: Ali Palabıyık
2 Mayıs Pazar
16.00 İH Konyaspor - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek
16.00 FT Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halis Özkahya
3 Mayıs Pazartesi
16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
16.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor: Mete Kalkavan
20.30 Gaziantep FK - DG Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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