Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı

2 saat önce

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.


Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 4. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.


Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:


13 Eylül Cuma


20.30 Galatasaray - Kasımpaşa: Ali Palabıyık


14 Eylül Cumartesi


17.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler


20.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus


20.00 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Halil Umut Meler


15 Eylül Pazar


17.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen


17.00 MKE Ankaragücü - BTC TURK Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan


20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan


20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor: Ali Şansalan


16 Eylül Pazartesi


20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya - İSTANBUL

Merkez Hakem Kurulu, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:48 Kaynak: İHA
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Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
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