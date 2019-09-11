Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı

2 saat önce

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 4. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

13 EYLÜL CUMA

20.30 Galatasaray - Kasımpaşa: Ali Palabıyık

14 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

20.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus

20.00 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Halil Umut Meler

15 EYLÜL PAZAR

17.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen

17.00 MKE Ankaragücü - BTC TURK Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor: Ali Şansalan

16 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya

(İHA)

Merkez Hakem Kurulu, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
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Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
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