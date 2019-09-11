Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu!
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Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu!

1 saat önce

İşte TFF'den açıklanan program: Cuma20.30: Galatasaray - Kasımpaşa - Ali PalabıyıkCumartesi17.00: Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor - Arda Kardeşler20.00: Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor - Fırat Aydınus20.00: Gazişehir - Beşiktaş - Halil Umut MelerPazar17.

Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu!, System.String[]

İşte TFF'den açıklanan program:


Cuma


20.30: Galatasaray - Kasımpaşa - Ali Palabıyık


Cumartesi


17.00: Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor - Arda Kardeşler


20.00: Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor - Fırat Aydınus


20.00: Gazişehir - Beşiktaş - Halil Umut Meler


Pazar


17.00: Çaykur Rizespor - Göztepe - Abdulkadir Bitigen


17.00 Ankaragücü - Yeni Malatyaspor - Volkan Bayarslan


20.00: Trabzonspor - Gençlerbirliği - Mete Kalkavan


20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor Ali Şanslan


20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe - Halis Özkahya


Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:25 
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