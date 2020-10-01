Süper Lig'de 4. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın, 3 Ekim Cumartesi ve 4 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında MKE Ankaragücü ile Kayserispor ve Gaziantep FK ile Trabzonspor karşılaşacak. Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Beşiktaş da sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak. Haftanın kapanışında ise Galatasaray, Kasımpaşa'a konuk olacak.

Süper Lig'de 4. haftanın programı ve yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek

20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Fırat Aydınus

3 Ekim Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Medipol Başakşehir - Göztepe: Özgür Yankaya

19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Ekim Pazar

13.30 Yukatel Denizlispor - İH Konyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

16.00 Aytemiz Alanyaspor - A. Hatayspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Cüneyt Çakır

(İHA)