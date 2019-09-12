Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor
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Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor

58 dakika önce

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, yarın Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yapılacak maçla başlayacak.

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor, System.String[]

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, yarın Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yapılacak maçla başlayacak.


Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.


Ligde dördüncü haftanın programı şu şekilde:


Yarın:


20.30 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)


14 Eylül Cumartesi:


17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)


20.00 Antalyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)


20.00 Gazişehir Gaziantep- Beşiktaş (Kalyon)


15 Eylül Pazar:


17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman Stadyumu)


17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)


20.00 Yukatel Denizlispor- Konyaspor (Denizli Atatürk)


20.00 Trabzonspor- Gençlerbirliği (Medical Park)


16 Eylül Pazartesi:


20.00 Alanyaspor- Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

Galatasaray, Kasımpaşa, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:25 
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