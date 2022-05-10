Süper Lig'de 4 takım düştü, gözler Avrupa kupalarında - Son Dakika
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Süper Lig'de 4 takım düştü, gözler Avrupa kupalarında

10.05.2022 10:21
Süper Lig'de 4 takım düştü, gözler Avrupa kupalarında

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta geride kalırken, 2021-2022 sezonunda küme düşen 4 takım da kesinleşti.

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta geride kalırken, 2021-2022 sezonunda küme düşen 4 takım da kesinleşti. Kalan 2 haftada Avrupa kupalarına katılım için heyecan da artmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan 10 maçta toplam 28 gol atıldı. 5 beraberliğin yaşandığı haftada 3 deplasman takımı kazanırken, 2 ev sahibi de sahadan 3 puanla ayrıldı. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Hatayspor deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI

Haftaya ikinci sırada giren Fenerbahçe, Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşılaştı. İlk yarıda atılan karşılıklı gollerle 2 ezeli rakip sahadan 1'er puanla ayrılırken, sarı-lacivertliler 69 puana ulaştı. Konyaspor'un, Antalyaspor'a 3-2 kaybetmesiyle Fenerbahçe, son 2 haftaya 5 puanlık avantajla girdi. Siyah-beyazlılar ise haftayı 55 puanla 7. sırada geçti.

AVRUPA KUPALARINA KATILIMDA HEYECAN ARTTI

Son 5 maçında 13 puan toplayarak yeniden çıkışa geçen Başakşehir, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmadan gol sesi çıkmayınca iki takım da 1'er puana razı oldu. Turuncu-lacivertliler, 61 puana ulaşarak haftayı 4. sırada kapattı. Alanyaspor deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederken, 58 puanla 5. sırada yer aldı. Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligden düşmeyi garantileyen Göztepe'yi 3-1 yenerek 56 puan yaptı ve ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Haftanın kapanış maçında Konyaspor'u 3-2 ile geçen Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 müsabakaya çıkararak puanını da 55'e yükseltti.

DÜŞENLER KESİNLEŞTİ!

Geçtiğimiz haftalarda küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin ardından gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden son 2 takım da belli oldu. Gaziantep FK'nın, Kayserispor ile berabere kalması sonrası Altay ve Çaykur Rizespor küme düştü. Malatya ekibi, evinde Rizespor'a 3-1 yenilerek kötü serisini sürdürürken, Göztepe de haftayı yenilgiyle kapatan bir diğer takım oldu. Altay, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 34 yaptı. 17. sıradaki Rizespor'un 36 puanı var.

GOL KRALLIĞINDA 2 İSİM ZİRVEDE

Kasımpaşa'nın, Sivasspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta 1 gol kaydeden Umut Bozok, gol sayısını 16'ya yükseltti. Küme düşen Çaykur Rizespor'da ise Joel Pohjanpalo 1 gol attı ve gol krallığı yarışında 16 golle zirveye ortak oldu. Trabzonspor'un forveti Andreas Cornelius ve Hataysporlu Ayoub El Kaabi'nin 15 golü bulunuyor.

(İsmail Yasin Akçın - İHA)

Süper Lig'de 4 takım düştü, gözler Avrupa kupalarında
Süper Lig'de 4 takım düştü, gözler Avrupa kupalarında
Süper Lig'de 4 takım düştü, gözler Avrupa kupalarında
Süper Lig'de 4 takım düştü, gözler Avrupa kupalarında

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Spor Toto, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig'de 4 takım düştü, gözler Avrupa kupalarında - Son Dakika


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