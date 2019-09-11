Süper lig'de 4'üncü hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4'üncü haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. 16 Eylül Pazartesi günü oynanacak Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Halis Özkahya düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezonun 4'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

13 Eylül Cuma

20.30 Galatasaray - Kasımpaşa (Ali Palabıyık)

14 Eylül Cumartesi

17.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)

20.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor (Fırat Aydınus)

20.00 Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş (Halil Umut Meler)

15 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor - Göztepe (Abdulkadir Bitigen)

17.00 MKE Ankaragücü - BTCTurk Yeni Malatyaspor (Volkan Bayarslan)

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)

20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor (Ali Şansalan)

16 Eylül Pazartesi

20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe (Halis Özkahya)