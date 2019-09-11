Süper lig'de 4'üncü hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4'üncü haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. 16 Eylül Pazartesi günü oynanacak Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Halis Özkahya düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezonun 4'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
13 Eylül Cuma
20.30 Galatasaray - Kasımpaşa (Ali Palabıyık)
14 Eylül Cumartesi
17.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)
20.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor (Fırat Aydınus)
20.00 Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş (Halil Umut Meler)
15 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor - Göztepe (Abdulkadir Bitigen)
17.00 MKE Ankaragücü - BTCTurk Yeni Malatyaspor (Volkan Bayarslan)
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)
20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor (Ali Şansalan)
16 Eylül Pazartesi
20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe (Halis Özkahya)