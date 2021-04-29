Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftanın programları açıklandı

Süper Lig'de oynanacak olan 40, 41 ve 42. hafta müsabaka programları açıklandı.

Süper Lig'de oynanacak olan 40, 41 ve 42. hafta müsabaka programları açıklandı. Son 3 haftada maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun son 3 haftasında oynanacak maçların programı belirlendi. TFF'den açıklanan programda 40,41 ve 42. haftada oynanacak maçların tamamı aynı gün ve aynı saatte yapılacak. Süper Lig'de son 40, 41 ve 42. haftanın maç programı şu şekilde: 40. hafta 8 Mayıs Cumartesi 20.30 BŞB Erzurumspor - Kasımpaşa 20.30 Sivasspor - Medipol Başakşehir 20.30 Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü 20.30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor 20.30 Hatayspor - Denizlispor 20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği 20.30 Göztepe - Konyaspor 20.30 Trabzonspor - Antalyaspor 20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe 20.30 Galatasaray - Beşiktaş 41. hafta 11 Mayıs Salı 20.30 Aytemiz Alanyaspor - BŞB Erzurumspor 20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü 20.30 Medipol Başakşehir - Kayserispor 20.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor 20.30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor 20.30 Gençlerbirliği - Göztepe 20.30 Konyaspor - Trabzonspor 20.30 Denizlispor - Galatasaray 20.30 Fenerbahçe - Sivasspor 20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük 42. hafta 15 Mayıs Cumartesi 20.30 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor 20.30 Sivasspor - Kasımpaşa 20.30 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir 20.30 Hatayspor - Gaziantep Futbol Kulübü 20.30 Fatih Karagümrük - Denizlispor 20.30 Antalyaspor - Konyaspor 20.30 Trabzonspor - Gençlerbirliği 20.30 Göztepe - Beşiktaş 20.30 Kayserispor - Fenerbahçe 20.30 Galatasaray - Yeni Malatyaspor - İSTANBUL

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