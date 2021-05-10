Süper Lig'de 41. hafta maçları yarın oynanacak

Süper Lig'de 41. hafta maçları yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı saat 20.30'da başlayacak 41. hafta maçları şöyle:
Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
Kasımpaşa- MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
Medipol Başakşehir- Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
Gaziantep- Çaykur Rizespor (Kalyon)
Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)
Yukatel Denizlispor- Galatasaray (Denizli Atatürk)
Beşiktaş- Fatih Karagümrük (Vodafone Park)
Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
İttifak Holding Konyaspor- Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Kaynak: AA
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