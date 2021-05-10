Süper Lig'de 41. hafta maçları yarın oynanacak

Süper Lig'de 41. hafta maçları yarın yapılacak.

Son Dakika

Sedat Peker'den çok konuşulacak yeni bir iddia daha: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi

Son Dakika: Öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek

Koronavirüsü unutup kuyruğa girdiler! Kartal'da ucuz tatlı sırası

Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!

Soylu, 1904'te Kudüs'te bulunan Türk askerini paylaşıp "Olduğun yerde huzur" notunu düştü

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler

Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı