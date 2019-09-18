Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı! Beşiktaş-Başakşehir maçının hakemi...
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Süper Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı! Beşiktaş-Başakşehir maçının hakemi...

26 dakika önce

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı! Beşiktaş-Başakşehir maçının hakemi..., System.String[]

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:


20 Eylül Cuma:


20.30 Göztepe- Konyaspor: Özgür Yankaya


21 Eylül Cumartesi:


15.00 Kasımpaşa- Antalyaspor: Koray Gençerler


17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek


20.00 Fenerbahçe- MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen


22 Eylül Pazar:


14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: Serkan Tokat


16.30 Gençlerbirliği- Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük


19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Galatasaray: Arda Kardeşler


23 Eylül Pazartesi:


20.00 Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu


20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa


Beşiktaş antrenmanından görüntüler izliyoruz...


Suat Arslanboğa, Başakşehir, Beşiktaş, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:20 
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