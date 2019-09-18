Süper Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı! Beşiktaş-Başakşehir maçının hakemi...

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



20 Eylül Cuma:



20.30 Göztepe- Konyaspor: Özgür Yankaya



21 Eylül Cumartesi:



15.00 Kasımpaşa- Antalyaspor: Koray Gençerler



17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek



20.00 Fenerbahçe- MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen



22 Eylül Pazar:



14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: Serkan Tokat



16.30 Gençlerbirliği- Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük



19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Galatasaray: Arda Kardeşler



23 Eylül Pazartesi:



20.00 Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu



20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa



Beşiktaş antrenmanından görüntüler izliyoruz...



