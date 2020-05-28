Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı

30'uncu haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü saat 21: 45'te oynanacakTürkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programlarını açıklandı.

Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı, System.String[]

30'uncu haftadaki Galatasaray- Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü saat 21: 45'te oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programlarını açıklandı.

Karşılaşma programları şu şekilde;

---27. HAFTA----

12 HAZİRAN CUMA

21.45 Göztepe - Trabzonspor

21.45 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

13 HAZİRAN CUMARTESİ

19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

21.45 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

21.45 Beşiktaş - Fraport-TAV Antalyaspor

14 HAZİRAN PAZAR

19.15 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü

21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray

15 HAZİRAN PAZARTESİ

21.45 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor

---28. HAFTA----

19 HAZİRAN CUMA

21.45 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

20 HAZİRAN CUMARTESİ

19.15 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği

21.45 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Göztepe

21.45 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş

21 HAZİRAN PAZAR

19.15 Kasımpaşa - Fenerbahçe

21.45 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor

21.45 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü

22 HAZİRAN PAZARTESİ

21.45 Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

21.45 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

---29. HAFTA----

26 HAZİRAN CUMA

21.45 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor

27 HAZİRAN CUMARTESİ

19.15 Fenerbahçe - BTC Turk Yeni Malatyaspor

21.45 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

28 HAZİRAN PAZAR

19.15 Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor

19.15 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Fraport-TAV Antalyaspor

21.45 Medipol Başakşehir - Galatasaray

29 HAZİRAN PAZARTESİ

21.45 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

---30. HAFTA----

3 TEMMUZ CUMA

21.45 Yukatel Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü

4 TEMMUZ CUMARTESİ

19.15 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

19.15 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir

21.45 Fenerbahçe - Göztepe

5 TEMMUZ PAZAR

19.15 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor

21.45 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor

21.45 Galatasaray - Trabzonspor

6 TEMMUZ PAZARTESİ

21.45 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş

---31. HAFTA----

7 TEMMUZ SALI

19.15 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

21.45 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor

8 TEMMUZ ÇARŞAMBA

19.15 Demir Grup Sivasspor - BTC Turk Yeni Malatyaspor

19.15 Trabzonspor - Fraport-TAV Antalyaspor

21.45 Göztepe - MKE Ankaragücü

21.45 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

9 TEMMUZ PERŞEMBE

19.15 Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - İttifak Holding Konyaspor

21.45 Beşiktaş - Kasımpaşa


Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 07:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı - Son Dakika Spor
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