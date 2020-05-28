Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı, 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz...
Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı, 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı, 30. haftadaki Galatasaray- Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 06:31 Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı, 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz... - Son Dakika Spor
Son Dakika Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak Lazio, Vedat Muriqi için devreye girdi! Ciddi teklif gelirse, Fenerbahçe satışa onay verecek Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı