Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor
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Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor

1 saat önce

Süper Lig'de 5. haftanın perdesi yarın Göztepe ile Konyaspor arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak.

Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor, System.String[]

Süper Lig'de 5. haftanın perdesi yarın Göztepe ile Konyaspor arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde beşinci haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21 Eylül Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa- Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Fenerbahçe- MKE Ankaragücü (Ülker)

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)

16.30 Gençlerbirliği- Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Galatasaray (Yeni Malatya)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

Konyaspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:10 Kaynak: AA
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