Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 5. haftanın perdesi İzmir'de açılıyor!
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Süper Lig'de 5. haftanın perdesi İzmir'de açılıyor!

43 dakika önce

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de 5. haftanın perdesi İzmir'de açılıyor!, System.String[]

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.


Ligde beşinci haftanın programı şu şekilde:


Yarın:


20.30 Göztepe- Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


21 Eylül Cumartesi:


15.00 Kasımpaşa- Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)


17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


20.00 Fenerbahçe- MKE Ankaragücü (Ülker)


22 Eylül Pazar:


14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)


16.30 Gençlerbirliği- Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)


19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Galatasaray (Yeni Malatya)


23 Eylül Pazartesi:


20.00 Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)


20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)


Aziz Kocaoğlu, Antalyaspor, Bornova, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:05 
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