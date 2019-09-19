Son Dakika Haberleri: Süper lig'de 5'inci hafta başlıyor
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Süper lig'de 5'inci hafta başlıyor

24 dakika önce

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 5'inci hafta, yarın saat 20.30 oynanacak Göztepe-İttifak Holding Konyaspor maçıyla başlayacak.

Süper lig'de 5'inci hafta başlıyor, System.String[]

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 5'inci hafta, yarın saat 20.30 oynanacak Göztepe- İttifak Holding Konyaspor maçıyla başlayacak.

Karşılaşmanın muhtemel 11'leri şöyle:

GÖZTEPE: Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Serdar, Napoleoni

SAKAT: Reis

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP 297 TL, numaralı 189 TL, maraton 109 TL, kuzey kale arkası 27.5 TL ve misafir tribün 35 TL

İ.H. KONYASPOR: Serkan Kırıntılı - Nejc Skubic, Ali Turan, Marin Anicic, Alper Uludağ, Jens Jonsson, Marko Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Deni Milosevic, Faruku Miya, Riad Bajic

SAKAT: Hurtado, Diagne

CEZALI: Yok

İttifak Holding, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:47 Kaynak: DHA
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