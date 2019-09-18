Son Dakika Haberleri: Süper lig'de 5'inci hafta hakemleri açıklandı
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Süper lig'de 5'inci hafta hakemleri açıklandı

1 saat önce

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 5'inci haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper lig'de 5'inci hafta hakemleri açıklandı, System.String[]
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 5'inci haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Ligde 23 Eylül Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezonun 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
20 Eylül Cuma:
20.30 Göztepe- Konyaspor (Özgür Yankaya)

21 Eylül Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa- Antalyaspor (Koray Gençerler)
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Hüseyin Göçek)
20.00 Fenerbahçe- MKE Ankaragücü (Abdulkadir Bitigen)

22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Serkan Tokat)
16.30 Gençlerbirliği- Aytemiz Alanyaspor (Zorbay Küçük)
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Galatasaray (Arda Kardeşler)

23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Suat Arslanboğa)


Beşiktaş, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:58 Kaynak: DHA
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