Süper lig'de 5'inci hafta hakemleri açıklandı

21 Eylül Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa- Antalyaspor (Koray Gençerler)
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Hüseyin Göçek)
20.00 Fenerbahçe- MKE Ankaragücü (Abdulkadir Bitigen)
22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Serkan Tokat)
16.30 Gençlerbirliği- Aytemiz Alanyaspor (Zorbay Küçük)
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Galatasaray (Arda Kardeşler)
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Suat Arslanboğa)