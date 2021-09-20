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Süper Lig'de 5'inci haftanın ardından - Son Dakika

Süper Lig'de 5'inci haftanın ardından

20.09.2021 10:11
Süper Lig'de 5'inci haftanın ardından, System.String[]

Haftanın olayı: Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe galibiyetiGeri dönüşlerin haftasıGiresunspor'un puan hasreti sona erdiMağlubiyet yaşamayan takım sayısı 3'e düştüSezer AFŞAR / İSTANBUL - Süper Lig'de 5'inci hafta, dün oynanan 4 maçla geride kaldı.

Haftanın olayı: Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe galibiyeti

Geri dönüşlerin haftası

Giresunspor'un puan hasreti sona erdiMağlubiyet yaşamayan takım sayısı 3'e düştü

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL  - Süper Lig'de 5'inci hafta, dün oynanan 4 maçla geride kaldı. Oynanan 10 karşılaşmada 28 gol atılırken, 2.8 gol ortalaması yakalandı.Süper Lig'de 5'inci hafta dün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. Bu haftaki karşılaşmalarda ev sahibi ekipler 4 galibiyet alırken, 4 maçta da deplasman ekipleri sahadan galip ayrıldı. Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK ile GZT Giresunspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşmaları ise beraberlikle sona erdi.HAFTANIN OLAYI: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN FENERBAHÇE GALİBİYETİSüper Lig'in ilk 4 haftasında 4 mağlubiyet alarak lige beklentilerin çok altında giriş yapan Medipol Başakşehir, galibiyet özlemini geride kalan haftada sona erdirmeyi başardı. Ligin mağlup olmayan takımlarından biri olan Fenerbahçe'yi sahasında Okaka ve Gulbrandsen'in golleriyle mağlup etmeyi başaran Başakşehir, ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti. Maçın ardından hem teknik direktör Aykut Kocaman hem de kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, ilk 4 haftanın verdiği stres ve gerilime dikkat çekerken, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyetin önemine vurgu yaptı. Medipol Başakşehir, ligin 6'ncı haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.GERİ DÖNÜŞLERİN HAFTASISüper Lig'in 5'inci haftası heyecanı yüksek maçlara sahne olurken, haftayı galibiyet ile tamamlayan takımlardan 4 tanesi, 3 puanı geriden gelerek kazanmayı başardı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olan VavaCars Fatih Karagümrük, 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada 4-3 galip gelerek puanını 10'a yükseltti ve iyi gidişatını sürdürdü. Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a kaybeden Beşiktaş ise deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 2-0 mağlup duruma düştü. Karşılaşmaya 6 oyuncusundan yoksun çıkan ve mücadele içerisinde 2 oyuncusunu da sakatlık dolayısıyla değiştirmek durumunda kalan siyah beyazlı ekip, karşılaşmanın 2'nci yarısında bulduğu goller ile sahadan 3-2 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. İzmir derbisinde de kazanan takım, geriden gelerek 3 puana ulaşan Altay oldu. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen siyah beyazlı ekip, 71'inci dakikada Kappel ve 90+3'üncü dakikada Paixao'nun golleriyle 2-1 kazanarak iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmayı başardı. Atakaş Hatayspor da kendi sahasında karşılaştığı Yukatel Kayserispor'a karşı 1-0 geriye düşmesine rağmen Diouf ve El Kaabi'nin golleriyle 2-1 kazanarak puanını 10'a yükseltti ve haftayı averajla 4'üncü sırada tamamladı.GİRESUNSPOR'UN PUAN HASRETİ SONA ERDİ44 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren GZT Giresunspor, lige istediği gibi bir giriş yapamamış ve ilk 4 haftada gol atamayarak 4 mağlubiyet almıştı. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de ilk puanını İttifak Holding Konyaspor karşısında aldı. Konuk ettiği rakibi ile 0-0 berabere kalan Giresunspor, puanını 1'e yükseltmeyi başardı. Yeşil beyazlı ekip, ilk puanını almayı başarsa da 5 hafta sonunda Süper Lig'de gol atamayan tek takım konumunda bulunuyor. Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.MAĞLUBİYET YAŞAMAYAN TAKIM SAYISI 3'E DÜŞTÜ

Süper Lig'de 5'inci hafta geride kalırken mağlubiyet almayan takım sayısı da 3'e indi. 4 hafta sonunda yenilmezliğini sürdüren iki takımdan biri olan Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0; Fenerbahçe ise deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Bu skorların ardından Beşiktaş, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor, mağlubiyet yaşamayan takımlar olarak 5'inci haftayı geride bıraktı.


Süper Lig'de 5'inci haftanın ardından
Süper Lig'de 5'inci haftanın ardından
Süper Lig'de 5'inci haftanın ardından
Süper Lig'de 5'inci haftanın ardından

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 5'inci haftanın ardından - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig'de 5'inci haftanın ardından - Son Dakika
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