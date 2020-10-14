Süper Lig'de 5'inci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 5'inci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek.
Haftanın hakemleri şöyle;17 EKİM CUMARTESİ13.30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen16.00 Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler16.00 İttifak Holdung Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek18 EKİM PAZAR13.30 Atakaş Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya16.00 Fraport Tav Antalyaspor - Gazantep FK: Koray Gençerler16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Erkan Özdamar19.00 Göztepe - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan19 EKİM PAZARTESİ20.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor: Mert Güzenge
- Kaynak: DHA
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