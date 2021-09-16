Süper Lig'de 5'inci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak Süper Lig 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Ligde şampiyon olmuş iki takımı karşı karşıya getirecek Medipol Başakşehir - Fenerbahçe müsabakasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Altay ile Göztepe arasında oynanacak İzmir derbisinde ise Halil Umut Meler düdük çalacak.Süper Lig 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde: 17 Eylül Cuma20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek20.00 Altay - Göztepe: Halil Umut Meler18 Eylül Cumartesi13.30 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Mete Kalkavan19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır19 Eylül Pazar13.30 GZT Giresunspor - İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan16.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19.00 Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy
Kaynak: DHA
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