Süper Lig'de 6 haftalık program açıklandı

Ligde 6 haftalık maç programı şöyle:

Süper Lig'de 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta maçlarının programı belli oldu.

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek

Kızıyla ilgili sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Coşkun Sabah'ın olay röportajının ses kayıtları yayınlandı

Son Dakika! DSÖ'den koronanın daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili açıklama: Ciddi ölüme neden olduğuna dair kanıt yok