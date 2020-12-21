Süper Lig'de 6 haftalık program açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'de 6 haftalık program açıklandı

21.12.2020 21:57
Süper Lig'de 6 haftalık program açıklandı, System.String[]

Süper Lig'de 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta maçlarının programı belli oldu.

Süper Lig'de 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 6 haftalık programı açıkladı.

Ligin 19. haftasındaki Beşiktaş- Galatasaray derbisi, 17 Ocak 2021 Pazar günü oynanacak.

Ligde 6 haftalık maç programı şöyle:

16. hafta

2 Ocak 2021 Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü- Yeni Malatyaspor (Eryaman)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Atakaş Hatayspor- İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom)

3 Ocak 2021 Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor- Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

16.00 Fatih Karagümrük- Trabzonspor (Vodafone Park)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Ocak 2021 Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa- Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

Bay: Göztepe

17. hafta

5 Ocak 2021 Salı:

16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

6 Ocak 2021 Çarşamba:

13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

7 Ocak 2021 Perşembe:

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

Bay: Kasımpaşa

18. hafta

9 Ocak 2021 Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Yeni 4 Eylül)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)

10 Ocak 2021 Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Stat açıklanmadı)

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)

16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Antakya)

11 Ocak 2021 Pazartesi:

16.00 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Fenerbahçe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

Bay: Trabzonspor

19. hafta

15 Ocak 2021 Cuma:

19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)

16 Ocak 2021 Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

17 Ocak 2021 Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

18 Ocak 2021 Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

Bay: Aytemiz Alanyaspor

20. hafta:

19 Ocak 2021 Salı:

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

20 Ocak 2021 Çarşamba:

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

21 Ocak 2021 Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Stat açıklanmadı)

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)

Bay: Fraport TAV Antalyaspor

21. hafta:

23 Ocak 2021 Cumartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

24 Ocak 2021 Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük (Denizli Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

25 Ocak 2021 Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 6 haftalık program açıklandı - Son Dakika Spor


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