Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyor
Son Dakika Spor Haber

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyor

1 saat önce

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak.

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyor, System.String[]

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde altıncı haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor- Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray- Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 MKE Ankaragücü- Gençlerbirliği (Eryaman)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Trabzonspor- Beşiktaş (Medical Park)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

Çaykur Rizespor, Başakşehir, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Mısırlı mevkidaşı Hafız'ın sözlerine yanıt geldi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme: Allah rızası için bağırın Messi yine sakatlandı Günlük burç yorumları 26 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 11:10:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]