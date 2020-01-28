Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika Spor

Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği; Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Sivasspor, Göztepe ve Gaziantep FK'nin çeşitli nedenlerden dolayı kurula sevkine karar verdi.

Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic'in de takımının Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmadaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevki kararlaştırıldı.

Bu arada TFF 1. Lig kulüplerinden Bursaspor, Menemenspor, Eskişehirspor ve Fatih Karagümrük, hukuk müşavirliği tarafından kurula sevk edildi.

Fatih Karagümrük görevlisi Bahadır Kansız, görevi kötüye kullanma nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:16 Kaynak: AA
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