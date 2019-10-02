Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu!
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Süper Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu!

18 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar: 4 Ekim Cuma: 20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Bülent Birincioğlu20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu5 Ekim Cumartesi: 15.

Süper Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:


4 Ekim Cuma:


20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Bülent Birincioğlu


20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


5 Ekim Cumartesi:


15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat


17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor: Cüneyt Çakır


20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Halil Umut Meler


6 Ekim Pazar:


14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan


16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler


19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler


19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Hüseyin Göçek


Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:26 
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