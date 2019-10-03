Süper Lig'de 7. hafta heyecanı! Yarın iki maçla başlıyor...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 7. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)
20.30 Fenerbahçe- Antalyaspor (Ülker)
5 Ekim Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa- İttifak Holding Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.30 Göztepe- İstikbal Mobilya Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.00 Gençlerbirliği- Galatasaray (Eryaman)
6 Ekim Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor- MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)
16.30 Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir (Kalyon)
19.00 Çaykur Rizespor- Trabzonspor (Çaykur Didi)