Süper Lig'de 7. hafta heyecanı! Yarın iki maçla başlıyor...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 7. haftanın programı şöyle:



Yarın:



20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)



20.30 Fenerbahçe- Antalyaspor (Ülker)



5 Ekim Cumartesi:



15.00 Kasımpaşa- İttifak Holding Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



17.30 Göztepe- İstikbal Mobilya Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



20.00 Gençlerbirliği- Galatasaray (Eryaman)



6 Ekim Pazar:



14.00 Demir Grup Sivasspor- MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)



16.30 Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)



19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir (Kalyon)



19.00 Çaykur Rizespor- Trabzonspor (Çaykur Didi)



