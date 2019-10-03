Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 7. hafta heyecanı! Yarın iki maçla başlıyor...
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Süper Lig'de 7. hafta heyecanı! Yarın iki maçla başlıyor...

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 7. haftanın programı şöyle: Yarın: 20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)5 Ekim Cumartesi: 15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)17.

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı! Yarın iki maçla başlıyor..., System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 7. haftanın programı şöyle:


Yarın:


20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)


20.30 Fenerbahçe- Antalyaspor (Ülker)


5 Ekim Cumartesi:


15.00 Kasımpaşa- İttifak Holding Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)


17.30 Göztepe- İstikbal Mobilya Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


20.00 Gençlerbirliği- Galatasaray (Eryaman)


6 Ekim Pazar:


14.00 Demir Grup Sivasspor- MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)


16.30 Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)


19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir (Kalyon)


19.00 Çaykur Rizespor- Trabzonspor (Çaykur Didi)


Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:16 
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