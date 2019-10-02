Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

1 saat önce

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı, System.String[]

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.


Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 4. haftasında 4, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.


Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:


4 Ekim Cuma


20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor: Bülent Birincioğlu


20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


5 Ekim Cumartesi


15.00 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat


17.30 Göztepe - İstikbal Mobilya Kayserispor: Cüneyt Çakır


20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halil Umut Meler


6 Ekim Pazar


14.00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan


16.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler


19.00 Gazişehir Gaziantep - Medipol Başakşehir: Koray Gençerler


19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Hüseyin Göçek - İSTANBUL

Merkez Hakem Kurulu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:14 Kaynak: İHA
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