Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı

8 dakika önce

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı.


Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma, 19 Ekim Cumartesi, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından TFF resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 8. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:


18 Ekim Cuma


20.30 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık


19 Ekim Cumartesi


15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen


17.30 Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya


17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu


20.00 Mke Ankaragücü - Beşiktaş: Ali Şansalan


20 Ekim Pazar


14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan


16.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır


19.00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus


21 Ekim Pazartesi


20.00 İttifak Holding Konyaspor - Btc Turk Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:24 Kaynak: İHA
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