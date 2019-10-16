Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı.



Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma, 19 Ekim Cumartesi, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından TFF resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 8. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:



18 Ekim Cuma



20.30 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık



19 Ekim Cumartesi



15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen



17.30 Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya



17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu



20.00 Mke Ankaragücü - Beşiktaş: Ali Şansalan



20 Ekim Pazar



14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan



16.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır



19.00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus



21 Ekim Pazartesi



20.00 İttifak Holding Konyaspor - Btc Turk Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu - İSTANBUL