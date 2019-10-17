Süper Lig'in 8. haftası yarın Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.



Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 19 Ekim Cumartesi, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile mücadele edecek. Fenerbahçe Denizlispor'a, Beşiktaş da Ankaragücü'ne konuk olacak. Lider Alanyaspor ise evinde Rizespor ile karşı karşıya gelecek.



Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler şöyle:



Yarın



20.30 Galatasaray - Sivasspor: Ali Palabıyık



19 Ekim Cumartesi



15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen



17.30 Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya



17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu



20.00 Mke Ankaragücü - Beşiktaş: Ali Şansalan



20 Ekim Pazar



14.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan



16.30 Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır



19.00 Denizlispor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus



21 Ekim Pazartesi



20.00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu - İSTANBUL