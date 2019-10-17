Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 8. hafta heyecanı
Son Dakika Spor Süper Lig'de 8. hafta heyecanı

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı

1 saat önce

Süper Lig'in 8. haftası yarın Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftası yarın Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.


Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 19 Ekim Cumartesi, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile mücadele edecek. Fenerbahçe Denizlispor'a, Beşiktaş da Ankaragücü'ne konuk olacak. Lider Alanyaspor ise evinde Rizespor ile karşı karşıya gelecek.


Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler şöyle:


Yarın


20.30 Galatasaray - Sivasspor: Ali Palabıyık


19 Ekim Cumartesi


15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen


17.30 Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya


17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu


20.00 Mke Ankaragücü - Beşiktaş: Ali Şansalan


20 Ekim Pazar


14.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan


16.30 Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır


19.00 Denizlispor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus


21 Ekim Pazartesi


20.00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu - İSTANBUL

Galatasaray, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Soçi'de Putin ile görüşecek
Günlük burç yorumları 17 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Mama yerken boğuldu denilen 2,5 aylık bebeği, annesinin boğduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın mektubunu çöpe attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:35:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 8. hafta heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]