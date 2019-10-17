Süper Lig'in 8. haftası yarın Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 19 Ekim Cumartesi, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile mücadele edecek. Fenerbahçe Denizlispor'a, Beşiktaş da Ankaragücü'ne konuk olacak. Lider Alanyaspor ise evinde Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler şöyle:
YARIN
20.30 Galatasaray - Sivasspor: Ali Palabıyık
19 Ekim Cumartesi
15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
17.30 Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya
17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Mke Ankaragücü - Beşiktaş: Ali Şansalan
20 EKİM PAZAR
14.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.30 Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
19.00 Denizlispor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
21 EKİM PAZARTESİ
20.00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
(ORT-S)