Süper Lig'in 8. haftası yarın Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 19 Ekim Cumartesi, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile mücadele edecek. Fenerbahçe Denizlispor'a, Beşiktaş da Ankaragücü'ne konuk olacak. Lider Alanyaspor ise evinde Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler şöyle:

YARIN

20.30 Galatasaray - Sivasspor: Ali Palabıyık

19 Ekim Cumartesi

15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

17.30 Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya

17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Mke Ankaragücü - Beşiktaş: Ali Şansalan

20 EKİM PAZAR

14.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.30 Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19.00 Denizlispor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

21 EKİM PAZARTESİ

20.00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

(ORT-S)