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Süper Lig'de 8. hafta heyecanı - Son Dakika

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı

30.09.2021 10:24
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı, System.String[]

Süper Lig'de 8. hafta Antalyaspor - Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçları ile başlayacak.

Süper Lig'de 8. hafta Antalyaspor - Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçları ile başlayacak.

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşma ile start alacak. Haftanı açılış müsabakalarında Antalyaspor - Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük - Başakşehir karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Sivasspor ile, Fenerbahçe de Kasımpaşa ile sahasında mücadele edecek. Trabzonspor da Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Süper Lig'de 8. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

20.00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir

2 Ekim Cumartesi

13.30 Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

16.00 Kayserispor - Trabzonspor

16.00 Göztepe - GZT Giresunspor

19.00 Beşiktaş - Sivasspor

3 Ekim Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor

16.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK - Altay

19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

(İHA)

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Antalyaspor, Başakşehir, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig'de 8. hafta heyecanı - Son Dakika


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