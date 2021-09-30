Süper Lig'de 8. hafta heyecanı - Son Dakika

Süper Lig'de 8. hafta Antalyaspor - Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçları ile başlayacak.
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşma ile start alacak. Haftanı açılış müsabakalarında Antalyaspor - Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük - Başakşehir karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Sivasspor ile, Fenerbahçe de Kasımpaşa ile sahasında mücadele edecek. Trabzonspor da Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Süper Lig'de 8. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor
20.00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir
2 Ekim Cumartesi
13.30 Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
16.00 Kayserispor - Trabzonspor
16.00 Göztepe - GZT Giresunspor
19.00 Beşiktaş - Sivasspor
3 Ekim Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor
16.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK - Altay
19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
(İHA)
Kaynak: İHA
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