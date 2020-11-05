Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor

05.11.2020 09:11
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor, System.String[]

Süper Lig'de 8. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'de 8. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK ile Beşiktaş, yarın Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Fenerbahçe- İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

8 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü- Fatih Karagümrük (Eryaman)

13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol Başakşehir- Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor- Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor


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