Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 8. haftanın perdesi TT Stadı'nda açılıyor!
Son Dakika Spor Süper Lig'de 8. haftanın perdesi TT Stadı'nda açılıyor!

Süper Lig'de 8. haftanın perdesi TT Stadı'nda açılıyor!

23 dakika önce

Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen lige 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Süper Lig'de 8. haftanın perdesi TT Stadı'nda açılıyor!, System.String[]

Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen lige 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Yarın yapılacak Galatasaray-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak haftanın programı şöyle:


Yarın:


20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)


19 Ekim Cumartesi:


15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)


17.30 Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü (Medical Park)


17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)


20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)


20 Ekim Pazar:


14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)


19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)


21 Ekim Pazartesi:


20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)


Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:12 
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