Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı
Son Dakika Spor Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı

2 saat önce

Süper Lig'de 8'inci hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı, System.String[]

Süper Lig'de 8'inci hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Haftanın açılış karşılaşması olan Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçında Ali Palabıyık görev yapacak. Lider Aytemiz Alanyaspor'un evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmayı ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 8'inci haftadaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

18 Ekim Cuma

20.30 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor (Ali Palabıyık)

19 Ekim Cumartesi

15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği (Abdülkadir Bitigen)

17.30 Trabzonspor - Gaziantep FK (Özgür Yankaya)

17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)

20.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Ali Şansalan)

20 Ekim Pazar

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)

16.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)

19.00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe (Fırat Aydınus)

21 Ekim Pazartesi

20.00 İttifak Holding Konyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Mustafa Öğretmenoğlu)


Galatasaray, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 16 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu THY'den Şenol Güneş'e büyük jest! 2002'de söylediği sözler hatırlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:46:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]