Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 8'inci hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Haftanın açılış karşılaşması olan Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçında Ali Palabıyık görev yapacak. Lider Aytemiz Alanyaspor'un evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmayı ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 8'inci haftadaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

18 Ekim Cuma

20.30 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor (Ali Palabıyık)

19 Ekim Cumartesi

20 Ekim Pazar

16.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)

21 Ekim Pazartesi

20.00 İttifak Holding Konyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Mustafa Öğretmenoğlu)