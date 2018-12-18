Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 8 Takım Pfdk'ye Sevk Edildi

Süper Lig'de 8 Takım Pfdk'ye Sevk Edildi

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de 8 takımın TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.

Süper Lig'de 8 Takım Pfdk'ye Sevk Edildi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de 8 takımın TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, hukuk kurulunun, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor'un PFDK'ye sevk edilmesini kararlaştırdığı bildirildi.

Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar ile Antalyaspor oyuncusu Diego Angelo'nun da kural dışı hareketlerinden dolayı disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Altay, Adanaspor ve Eskişehirspor'un da PFDK'ye sevk edildiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:44 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor
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