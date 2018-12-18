Süper Lig'de 8 Takım Pfdk'ye Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de 8 takımın TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de 8 takımın TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.



TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, hukuk kurulunun, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor'un PFDK'ye sevk edilmesini kararlaştırdığı bildirildi.



Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar ile Antalyaspor oyuncusu Diego Angelo'nun da kural dışı hareketlerinden dolayı disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Altay, Adanaspor ve Eskişehirspor'un da PFDK'ye sevk edildiği vurgulandı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş Pfdk'ya Sevk Edildi

Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a Kötü Haber

Yeni Malatyaspor Kulübü'ne Saldırı Olayına 3 Tutuklama