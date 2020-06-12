Süper Lig'de 87 günlük hasret bitiyor, futbol geri dönüyor!

Ve büyük özlem bitiyor... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen TFF Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna, yaklaşık 3 ay aradan sonra bugün oynanacak maçlarla devam edilecek. 87 günlük hasret, saat 21.00'de başlayacak Göztepe- Trabzonspor ve Fenerbahçe- Hes Kablo Kayserispor müsabakalarıyla kaldığı yerden devam edecek. Salgın dolayısıyla geniş kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynanacak. Karşılaşmalarda futbolcular dahil toplam 335 kişi stadyumda bulunacak.



TFF ÖZEL TALİMAT YAYINLADI



TFF'nin Kovid-19 tehlikesi nedeniyle hazırladığı talimata göre statlarda protokol tribünü, soyunma, hakem, temsilci ve doping kontrol odaları, basın toplantı salonu, basın tribünü, foto muhabirleri odası, basın çalışma odası, flaş röportaj alanları ve stadyumda kullanılan tüm çalışma odalarının yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanacak. Bu alanlarda ve stadyum giriş kapılarına dezenfeksiyonların sağlanması için el antiseptikleri konulacak. TFF Sağlık Kurulu tarafından her müsabakaya TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü olarak bir doktor atayacak.









KULÜPLER MALİ YÖNDEN RAHATLAYACAK



Maçların yeniden başlaması, Süper Lig kulüplerinin birçok gelir kaynağına yeniden kavuşması anlamına geliyor. Yayıncı kuruluş, karşılaşmaların oynanıp tamamlanması halinde ligdeki 18 takıma toplam 588 milyon TL ödeme yapacak. Bunun yanı sıra, ciddi düşüşler yaşanan lisanslı ürün satışlarının yeniden normal seviyelere gelmesi bekleniyor.



ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK MAÇLAR



Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen takımlar sezonun kalan bölümde kritik maçlara çıkacak. 53'er puana sahip Trabzonspor ile Medipol Başakşehir bir ve ikinci sırada yer alırken, Galatasaray 50 puanla üçüncü, Demir Grup Sivasspor ise 49 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Özellikle ligin 29. haftasında Başakşehir-Galatasaray maçı ile 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip olacak. Sezonun son derbisi ise 33. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında.



