Süper Lig'de 87 günlük hasret bitiyor! İşte maç programı ve alınacak önlemler... - Son Dakika

Süper Lig'de 87 günlük hasret bitiyor! İşte maç programı ve alınacak önlemler...

Süper Lig'e, 16 Mart'ta oynanan 26. haftanın son karşılaşması olan Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından Kovid-19 nedeniyle ara verilmişti.

Süper Lig'de 87 günlük hasret bitiyor! İşte maç programı ve alınacak önlemler..., System.String[]

Süper Lig'e, 16 Mart'ta oynanan 26. haftanın son karşılaşması olan Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından Kovid-19 nedeniyle ara verilmişti. Lig heyecanı, 87 günlük aradan sonra 27. haftada yarın yapılacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor müsabakalarıyla kaldığı yerden sürecek.


Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynanacak.


Seyircisiz karşılaşmalarda futbolcular dahil toplam 296 kişi stadyumda bulunacak.


Genel önlemler


Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı talimat kapsamında Süper Lig'de maçlar yoğun önlemler altında yapılacak.


Talimata göre statlarda protokol tribünü, ev sahibi ve misafir takım soyunma odaları, hakem odası, temsilci odası, doping kontrol odası, basın toplantı salonu, basın tribünü, foto muhabirleri odası, basın çalışma odası, flaş röportaj alanları ve stadyumda kullanılan tüm çalışma odalarının yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanarak, hijyen kurallarına uyulması, bu alanlara ve stadyum giriş kapılarına dezenfeksiyonların sağlanması için el antiseptikleri konulması zorunlu olacak.


Yedek kulübelerine ve saha kenarına 20'şer metre arayla el antiseptiği konulacak.


Protokol tribününde oturacak kişiler, 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturacak.


Takım ve hakem araçları stadyuma en az 15 dakika zaman farkı ile giriş yapacak ve aynı zaman farkı ile stadı terk edecek.


Müsabakalarda taç çizgilerinde ikişer, kale arkalarında birer olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapacak. 20 ile 30 yaş arasında olacak top toplayıcılar, eldiven ve maske takacak.


Maçlarda en az 15 top kullanılacak. Maç gününde ev sahibi kulüp görevlileri tarafından dezenfekte edildikten sonra kapalı bir alanda muhafaza edilcek toplara, dördüncü hakem tarafından teslim alınıncaya kadar kimse temas etmeyecek.


Yedek kulübelerindeki kişilerin, aralarında ikişer koltuk boş bırakarak oturmaları zorunlu olacak.


Müsabaka öncesi hakemler tarafından gerçekleştirilen teçhizat kontrolü, seremoniden önce saha içerisinde yapılacak. Oyuncular, birbirleri ve hakem ile aralarındaki mesafenin en az 1,5 metre olmasına dikkat edecek. Futbolcular arasında tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı çekilmeyecek.


Futbolcuların hangi alanlarda ısınacakları ve ısınma alanlarında aynı anda en fazla kaç kişinin bulunabileceği müsabakanın dördüncü hakemi tarafından belirlenecek.


İlave sağlık tedbirleri


TFF Sağlık Kurulu tarafından her müsabakaya TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü olarak bir doktor atayacak.


Futbolcular, teknik adamlar ile yedek kulübesinde bulunacak kişilerin stadyuma girişlerinde, ev sahibi kulüpler tarafından belirlenecek sağlık görevlileri aracılığı her iki kulübün takım doktorlarının ve TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü'nün nezaretinde kulak yolundan tek kullanımlık uç aracılığıyla ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stadyuma alınmayacak.


Stadyuma girecek diğer tüm kişilerin ev sahibi kulüp tarafından belirlenecek sağlık görevlileri aracılığıyla kulak yolundan ateş ölçümü yapılacak, ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stada giremeyecek.


Kulüplerin futbolcularına, teknik ve destek ekiplerine, maç operasyonu içerisinde çalışacak görevlilerine, her müsabakadan 2 gün önce Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Kovid-19 PCR testi ve antikor testi yaptırması zorunlu olacak.


Müsabakalarda görev alacak yayıncı kuruluş ile medya çalışanlarına, her maçtan 2 gün önce kurumları tarafından Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Kovid-19 PCR testi ve antikor testi yaptırılacak.


Kulüp doktorlarının, A takım listesinde bulunan ve müsabaka isim listesine yazacakları genç futbolcularının, idarecilerinin, teknik adamlarının, görevlilerinin ve destek ekiplerinin Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda yapılmış Kovid-19 PCR test sonuçları ile antikor testi sonuçlarını müsabaka organizasyon toplantısından önce saat 11.00'de TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü'ne teslim etmesi zorunlu olacak. Kulüp doktorları tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırmayanlar stadyuma giremeyecek ve maçta yer alamayacak. Takımların A listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14'ün altına inmesi halinde, maç oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenecek.


Görevliler, stadyumlardaki tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak görev yapacak. Hakemler ile diyalog kurmak isteyen teknik heyet ile futbolcular, maç süresince hakemlerle aralarındaki sosyal mesafeye dikkat edecek.


Stadyuma girişlerde maske takılması zorunlu olacak, maskesi olmayan kişiler stada giriş yapamayacak. Müsabaka esnasında, saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde sadece teknik sorumlular haricinde stadyumda bulunan tüm kişiler sürekli olarak maske takacak.



Takımlar 5 değişiklik yapabilecek


Süper Lig'in kalan 8 haftasında takımlar maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.


Takımlar, oyunun kesintiye uğratmaması için devre arasında yapılacaklar hariç maç esnasında en fazla 3 oyuncu değiştirebilecek.


Şampiyonluk yarışında önemli maçlar


Süper Lig'de şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunan takımlar sezonun kalan bölümde kritik maçlara çıkacak.


Ligde 53'er puana sahip Trabzonspor ile Medipol Başakşehir bir ve ikinci sırada yer alırken, Galatasaray 50 puanla üçüncü, Demir Grup Sivasspor ise 49 puanla dördüncü sırada bulunuyor.


Özellikle ligin 29. haftasında Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı ile 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip olacak.


Ligde sozunun son derbisi ise 33. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak.


27. haftanın programı


Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


21.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)


21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)


13 Haziran Cumartesi:


18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)


21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)


21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)


14 Haziran Pazar:


18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)


21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)


21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)


15 Haziran Pazartesi:


21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)


Puan durumu


Süper Lig'de 27. hafta maçları öncesindeki puan durumu şöyle:


Takımlar O G B M A Y AV P


1. TRABZONSPOR 26 15 8 3 59 28 31 53


2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 26 15 8 3 50 25 25 53


3. GALATASARAY 26 14 8 4 44 20 24 50


4. DEMİR GRUP SİVASSPOR 26 14 7 5 47 29 18 49


5. BEŞİKTAŞ 26 13 5 8 40 32 8 44


6. AYTEMİZ ALANYASPOR 26 12 7 7 44 25 19 43


7. FENERBAHÇE 26 11 7 8 46 34 12 40


8. GÖZTEPE 26 10 7 9 31 30 1 37


9. GAZİANTEP FK 26 8 8 10 36 41 -5 32


10. YUKATEL DENİZLİSPOR 26 8 7 11 26 34 -8 31


11. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 26 7 9 10 29 43 -14 30


12. GENÇLERBİRLİĞİ 26 7 7 12 33 44 -11 28


13. KASIMPAŞA 26 7 5 14 38 50 -12 26


14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 26 5 11 10 21 33 -12 26


15. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 26 6 7 13 38 40 -2 25


16. ÇAYKUR RİZESPOR 26 7 4 15 26 44 -18 25


17. MKE ANKARAGÜCÜ 26 5 8 13 23 45 -22 23


18. HES KABLO KAYSERİSPOR 26 5 7 14 28 62 -34 22


Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 12:29 

Son Dakika Spor Süper Lig'de 87 günlük hasret bitiyor! İşte maç programı ve alınacak önlemler... - Son Dakika Spor
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