Süper Lig'de 9. hafta heyecanı

Süper Lig'in 9. haftası Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü karşılaşmasıyla açılacak. Bu hafta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesine de sahne olacak.

Süper Lig'in 9. haftasında heyecan yarın, 26 Ekim Cumartesi, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Lider Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecekken, Fenerbahçe de Konyaspor'u konuk edecek.

Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Beşiktaş ile Galatasaray pazar günü Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış maçında ise Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de 9. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

YARIN

20.30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

26 EKİM CUMARTESİ

15.00 Sivasspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy

17.30 Gaziantep FK - Alanyaspor: Serkan Tokat

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ali Şansalan

27 EKİM PAZAR

14.00 Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük

16.30 Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

16.30 Gençlerbirliği - Denizlispor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş - Galatasaray: Mete Kalkavan

28 EKİM PAZARTESİ

20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Ali Palabıyık

(İHA)