Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli oldu. Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını Ümit Öztürk yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alan hakemler şöyle:
21 Kasım Cumartesi
13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Hüseyin Göçek
16.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
16.00 Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
22 Kasım Pazar
13.30 A. Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
16.00 İH Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
23 Kasım Pazartesi
19.30 Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman
(İHA)
- Kaynak: İHA
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