Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 9'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın öne çıkan karşılaşması Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinde Ümit Öztürk görev yapacak.

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman